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В Афинах заявили, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен

Конфликт вокруг Украины был неизбежен на фоне изменений в мире, а его результатом должна стать «новая Ялта», сообщает РИА Новости со ссылкой на участников конференции на тему «Война, которая никогда не заканчивалась», прошедшей в Афинах.

В Афинах заявили, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен
© ТАСС

Они обсудили роль Советского Союза и Греции во Второй мировой войне и возрождение холодной войны в XXI веке. Как сообщила руководитель Координационного совета российских соотечественников Евгения Кричевская, фальсификация истории Второй мировой войны и ее переписывание стали нормой в Европе. Эстонский институт и посольство ФРГ возлагают вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, а освободителей Европы называют преступниками.

Писатель и историк Йоргос Романос заявил, что холодная война началась в 1945 году со смертью американского лидера Теодора Рузвельта, который не хотел противостояния с Москвой и был против присутствия Соединенных Штатов в Европе. Романос указал, что западные страны давали обещания не расширять Североатлантический альянс на восток, однако оно было нарушено. Кроме того, сегодня в Европе размещены ядерные боеголовки США.

Писать заявил, что в настоящее время нужны мирные переговоры. «Единственное решение - нужна новая Ялта», - сказал он.

Журналист Василис Макридис считает, что конфликт вокруг Украины уже имеет положительный результат, так как началась дедолларизация мировой экономики.

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