Анкара ждет момента для продолжения операций на границе, заявил Эрдоган
Военные операции Анкары на границе с Сирией и Ираком не закончены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Тайипа Эрдогана.
По его словам, ожидается подходящий момент. Турецкий лидер также призвал своего основного конкурента на президентских выборах, которые пройдут 14 мая, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу признать запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана террористической (РПК).
Эрдоган отметил, что от него до сих пор не звучали слова о том, что РПК - террористическая организация.
«Почему вы не можете сказать это?», — задался вопросом президент.
Ранее официальный представитель главы государства Ибрагим Калын сообщил, что Турция готова к новой военной операции на севере Сирии. Он указал, что она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории турецких военных, которые проводят там операции против курдских формирований, сирийские власти неоднократно называли незаконным и призывали Анкару отправить войска домой.