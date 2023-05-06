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Анкара ждет момента для продолжения операций на границе, заявил Эрдоган

Военные операции Анкары на границе с Сирией и Ираком не закончены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Тайипа Эрдогана.

Анкара ждет момента для продолжения операций на границе, заявил Эрдоган
© РИА Новости

По его словам, ожидается подходящий момент. Турецкий лидер также призвал своего основного конкурента на президентских выборах, которые пройдут 14 мая, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу признать запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана террористической (РПК).

Эрдоган отметил, что от него до сих пор не звучали слова о том, что РПК - террористическая организация.

«Почему вы не можете сказать это?», — задался вопросом президент.

Ранее официальный представитель главы государства Ибрагим Калын сообщил, что Турция готова к новой военной операции на севере Сирии. Он указал, что она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории турецких военных, которые проводят там операции против курдских формирований, сирийские власти неоднократно называли незаконным и призывали Анкару отправить войска домой.

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