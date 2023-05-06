Анкара ждет момента для продолжения операций на границе, заявил Эрдоган

Военные операции Анкары на границе с Сирией и Ираком не закончены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Тайипа Эрдогана.

По его словам, ожидается подходящий момент. Турецкий лидер также призвал своего основного конкурента на президентских выборах, которые пройдут 14 мая, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу признать запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана террористической (РПК).

Эрдоган отметил, что от него до сих пор не звучали слова о том, что РПК - террористическая организация.

«Почему вы не можете сказать это?», — задался вопросом президент.