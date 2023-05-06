Президент Чехии: Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и КНР

Президент Чехии Петр Павел считает, что Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем. Об этом он заявил в пятницу вечером во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований, в котором обучался в 2005 году.

"Запад вступает в эру стратегического соперничества между [сформировавшейся в его государствах] демократией с одной стороны и правителями-автократами - с другой стороны", - сказал Павел.

Основными соперниками демократических стран, по словам Павела, являются Россия и Китай. РФ "ведет агрессивную войну против Украины", а КНР "экономическими способами укрепляет свое влияние по всему миру".