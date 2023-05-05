Зеленский провел совещание по реформам, связанным со вступлением в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с делегацией Венецианской комиссии ряд необходимых для членства страны в Евросоюзе реформ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой сайт украинского главы.
«Зеленский провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" во главе с председателем комиссии Клер Бази Малори. Отдельно выразил благодарность за важную помощь комиссии по внедрению евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций ЕК, связанных с предоставлением Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС», — говорится в сообщении.
Главными вопросами обсуждения стали подготовка и имплементация законодательства, касающаяся процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины, и законы о деолигархизации и нацменьшинствах.
Напомним, Еврокомиссия выдвинула Киеву семь требований для получения статуса страны-кандидата ЕС. Самой комплексной является судебная реформа, поскольку требует изменений Конституционного суда, завершения изменений в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также борьбу с коррупцией.