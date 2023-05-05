Зеленский провел совещание по реформам, связанным со вступлением в ЕС

«Зеленский провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" во главе с председателем комиссии Клер Бази Малори. Отдельно выразил благодарность за важную помощь комиссии по внедрению евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций ЕК, связанных с предоставлением Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС», — говорится в сообщении.