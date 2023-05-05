В Неаполе на праздновании победы «Наполи» убили сына босса мафии

По данным издания, Костанцо был застрелен во время спонтанной уличной вечеринки, проходившей по всему городу после победы «Наполи» в Серии А спустя 33 года. Он был сыном Маурицио Костанцо, который известен в качестве главы неаполитанской мафии в Понтичелли, где продолжается вражда между кланами. Сам Винченцо также имеет криминальное прошлое. Он умер в больнице от полученных огнестрельных ранений.