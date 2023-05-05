В Неаполе на праздновании победы «Наполи» убили сына босса мафии
На праздновании победы футбольного клуба «Наполи» в Неаполе застрелили 26-летнего сына предполагаемого босса мафии Винченцо Костанцо. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, Костанцо был застрелен во время спонтанной уличной вечеринки, проходившей по всему городу после победы «Наполи» в Серии А спустя 33 года. Он был сыном Маурицио Костанцо, который известен в качестве главы неаполитанской мафии в Понтичелли, где продолжается вражда между кланами. Сам Винченцо также имеет криминальное прошлое. Он умер в больнице от полученных огнестрельных ранений.
На данный момент прокуратура и полиция расследует произошедшее. В частности, они пытаются выяснить был ли Костанцо убит преднамеренно соперничающим кланом или выстрелы были случайными.
Помимо него во время празднования победы «Наполи» ранения получили более ста человек. Только в инциденте с Костанцо пострадали три человека.