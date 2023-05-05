Пашинян рассказал о судьбе российского предложения по урегулированию

В августе 2022 года мы получили от российской стороны предложение по армяно-азербайджанскому урегулированию, которое были готовы подписать. Но Азербайджан его отклонил. После этого мы не увидели, чтобы во второй раз Россия эти предложения выложила на стол. Я повторяю, как только появится такое предложение, мы готовы по нему двигаться вперед, - сказал Пашинян.