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Пашинян рассказал о судьбе российского предложения по урегулированию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван был готов согласиться на предложение России от августа 2022 года по армяно-азербайджанскому урегулированию, однако его не принял Баку и повторно оно не выдвигалось. По словам политика, если это предложение появится повторно, страна готова его рассматривать. Соответствующую позицию он озвучил во время своего пребывания в Праге, передает ТАСС.

Пашинян рассказал о судьбе российского предложения по урегулированию
© News.ru

В августе 2022 года мы получили от российской стороны предложение по армяно-азербайджанскому урегулированию, которое были готовы подписать. Но Азербайджан его отклонил. После этого мы не увидели, чтобы во второй раз Россия эти предложения выложила на стол. Я повторяю, как только появится такое предложение, мы готовы по нему двигаться вперед, - сказал Пашинян.

Он также отметил необходимость понять, насколько важно для России продвижение данного предложения. Пашинян указал на то, что в предложении предусматривалась отсрочка по вопросу статуса Карабаха и пребывание в регионе российских миротворцев.

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Ранее Пашинян отметил, что мирный договор между Баку и Ереваном подписать невозможно из-за трудностей в согласовании формулировки о территориальной целостности Армении. В рабочем документе указана конкретная площадь — 29 800 кв. км.

В свою очередь американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан добились ощутимого прогресса в достижении устойчивого мирного соглашения на переговорах в США.

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