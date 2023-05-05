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Представители монархий со всего мира съехались на прием в Букингемский дворец

В Букингемском дворце в Лондоне проходит прием, организованный королем Великобритании Карлом III в преддверии своей коронации. На торжественное мероприятие прибыли представители мировых монархий и главы государств и их представители. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители монархий со всего мира съехались на прием в Букингемский дворец
© Газета.Ru

Европейские монархии представили в резиденции британского короля князь Альбер II и княгиня Шарлен из Монако, король Филипп VI и королева Летиция из Испании, кронпринц Дании Фредерик со своей супругой кронринцессой Мэри, кронпринц Норвегии Хаакон и его жена кронпринцесса Метте-Марит. Также своим присутствием прием почтили король Бельгии Филипп с дочерью Елизаветой и великий герцог Люксембурга Анри с супругой, великой герцогиней Марией-Терезой.

Представительницей африканских монархий стала дочь короля Хассана II принцесса Лалла Мерьем.

Из азиатских стран на коронацию и предшествующий ей прием в Букингемском дворце прибыли султан Брунея Хассанал Болкиах, кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико из Японии, король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его супруга, королева Джецун Пема, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида, король Иордании Абдулла II и его жена королева Рания.

Помимо членов королевских семей, на мероприятии присутствовали и мировые политики и их представители - в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заместитель председателя КНР Хань Чжэн. США были представлены супругой президента Джилл Байден и их внучкой Финнеган. Украина - первой леди страны Еленой Зеленской и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Коронация Карла III пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

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