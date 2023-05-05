Турция извинилась перед российской делегацией за нападение на ПАЧЭС
Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп извинился перед делегацией из России за нападение депутата из Украины, участвовавшего в саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».
«За инцидент, произошедший накануне на площадке ПАЧЭС, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп принес извинения российской делегации», – сказано в сообщении.
Напомним, что ранее член украинской делегации напал на секретаря российской стороны Валерия Ставицкого на площадке саммита ПАЧЭС. В результате инцидента Ставицкого отправили на обследование в больницу. Уточняется, что нападение произошло в гостинице в Анкаре, в которой проходил юбилейный саммит спикеров парламентов государств.