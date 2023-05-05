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Турция извинилась перед российской делегацией за нападение на ПАЧЭС

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп извинился перед делегацией из России за нападение депутата из Украины, участвовавшего в саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Турция извинилась перед российской делегацией за нападение на ПАЧЭС
© globallookpress.com

«За инцидент, произошедший накануне на площадке ПАЧЭС, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп принес извинения российской делегации», – сказано в сообщении.

Стало известно о самочувствии пострадавшего на саммите ПАЧЭС члена делегации РФ

Напомним, что ранее член украинской делегации напал на секретаря российской стороны Валерия Ставицкого на площадке саммита ПАЧЭС. В результате инцидента Ставицкого отправили на обследование в больницу. Уточняется, что нападение произошло в гостинице в Анкаре, в которой проходил юбилейный саммит спикеров парламентов государств.

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