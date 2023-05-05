Турция извинилась перед российской делегацией за нападение на ПАЧЭС

Напомним, что ранее член украинской делегации напал на секретаря российской стороны Валерия Ставицкого на площадке саммита ПАЧЭС. В результате инцидента Ставицкого отправили на обследование в больницу. Уточняется, что нападение произошло в гостинице в Анкаре, в которой проходил юбилейный саммит спикеров парламентов государств.