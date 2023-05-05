Родственников Елизаветы II не позвали на коронацию Карла III

Внуки и внучки двоюродных братьев и сестер королевы Елизаветы II не получили приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

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Среди тех, кого не позвали на государственное мероприятие - леди Амелия Виндзор, внучка двоюродного брата королевы принца Эдварда, герцога Кентского, ее дядя, лорд Николас Виндзор, а также Зенушка Моватт, внучка двоюродной сестры Елизаветы II принцессы Александры.

Как отметили друзья родственников королевы, которые не попадут на церемонии коронации, они возмущены.

"Они не могут понять, почему их не пригласили, хотя раньше их приглашали на все государственные мероприятия", - сказал источник.

Он добавил, имея в виду скандальные поступки принца Гарри:

"Они ни разу не делали неверных шагов и всегда хранили тайны, и тем не менее их вычеркнули. Это неправильно".

Однако опрошенная изданием Зенушка Моватт призналась, что не расстроилась из-за отсутствия приглашения.

"Это будет потрясающе, все возбуждены. Я в любом случае буду с семьей, моя улица устроит уличную вечеринку", - сообщила она.