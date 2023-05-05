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Зеленский согласился посетить Лиссабон и выступить в парламенте Португалии

Председатель Собрания республики (однопалатный парламент) Португалии Аугушту Сантуш Силва заверил, что президент Украина Владимир Зеленский согласился посетить Лиссабон и выступить на заседании парламента.

Зеленский согласился посетить Лиссабон и выступить в парламенте Португалии
© globallookpress.com

"Я пригласил президента Украины посетить Лиссабон, а также обратиться к нашему парламенту на пленарном заседании", - заверил в пятницу глава Собрания республики.

По его словам, которые приводит газета Diário de Notícias, приглашение было "незамедлительно принято".

В апреле 2022 года Зеленский уже обращался к португальскому парламенту, однако выступление транслировалось по видеоконференции.

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