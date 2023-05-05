Зеленский согласился посетить Лиссабон и выступить в парламенте Португалии
Председатель Собрания республики (однопалатный парламент) Португалии Аугушту Сантуш Силва заверил, что президент Украина Владимир Зеленский согласился посетить Лиссабон и выступить на заседании парламента.
"Я пригласил президента Украины посетить Лиссабон, а также обратиться к нашему парламенту на пленарном заседании", - заверил в пятницу глава Собрания республики.
По его словам, которые приводит газета Diário de Notícias, приглашение было "незамедлительно принято".
В апреле 2022 года Зеленский уже обращался к португальскому парламенту, однако выступление транслировалось по видеоконференции.