Журналист Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил план побега перед атакой на Кремль. В материале для китайского издания Asia Times колумнист Москве .

« Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке на Кремль, направленной против президента России Владимира Путина . Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — написал автор материала.

Брайен считает, что Зеленский намеренно отложил возвращение на Украину из-за страха за свою безопасность. По мнению колумниста, данное решение позволило украинскому лидеру иметь пути для отступления на случай провала.

Дроны атаковали Кремль в ночь на 3 мая, их вывели из строя российские военные и спецслужбы. В Кремле расценили произошедшее как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. МИД РФ обвинил в случившемся украинскую сторону и пообещал принять ответные меры. Зеленский, в свою очередь, отверг причастность Киева к атаке.