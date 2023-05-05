Экс-канцлеров ФРГ раскритиковали за связи с Россией

«После 2014 года как можно было утверждать, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются проектом частного сектора? Или почему к голосам поляков и прибалтов мы относились менее серьезно, чем к голосу России?» — раскритиковал он действия Меркель на посту канцлера.