Экс-президент Германии раскритиковал отношение Меркель и Шредера к России

Бывший президент Германии Йоахим Гаук высказал свою критику в адрес бывших канцлеров Герхарда Шредера и Ангелы Меркель за их отношение к России. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Он заявил, что Шредер подчинил престиж своей страны личным интересам, позволяя России использовать себя. По мнению Гаука, экс-канцлер продолжает это делать и сейчас.

Гаук также отметил, что уважает Меркель, но критикует ее отношение к России после 2014 года. Он возмутился тем, что бывший канцлер утверждала, что «Северные потоки» это «проекты частного сектора». Кроме того, Меркель, по мнению, Гаука, менее серьезно относилась к полякам и прибалтам, чем к РФ.

Ранее Ангела Меркель заявила о важности мирных переговоров России и Украины. Она также подчеркивала, что в свое время сделала все, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Украине.