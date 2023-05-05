Пока вы спали: удар по иностранным инструкторам на Украине и трещины на вулкане Шивелуч

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ВКС России нанесли удар по лагерю иностранных инструкторов на Украине

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Российской авиацией был нанесен удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, пункт временной дислокации иностранных инструкторов, где также были сосредоточены силы и техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны, находился в районе Лизуновки.

Россиян ждет полутеневое затмение Луны

Сегодня на большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки, можно будет наблюдать полутеневое затмение Луны. Оно продлится с 18:14 до 22:31 мск и спутник Земли будет находиться в созвездии «Весы». Об этом говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

«5 мая редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли. Поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно», - пояснили астрономы, подчеркнув, что это явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Три большие трещины обнаружены на вулкане Шивелуч на Камчатке

Ученые во время облета вулкана Шивелуч обнаружили три большие фумаролы - трещины являющееся источником горячих газов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Трещины, по данным специалистов, появились через 19 дней после извержения Шивелуча.

«Во время облета была низкая облачность, поэтому не удалось обследовать состояние активного купола и пирокластического потока», - отмечается в сообщении.

Выросло число погибших при стрельбе в Сербии

Число жертв стрельбы в общине Младеновац увеличилось до восьми человек, еще 13 человек получили ранения. Об этом пишет сербская газета «Блиц».

По данным издания, состояние восьми человек, пострадавших в результате стрельбы, стабильное. Жизнь еще двоих пострадавших находится под угрозой, несмотря на проведенные операции. Полиция подозревает в нападении 21-летнего Уроша Б., ведутся его активные поиски.

Экс-замминистра обороны России перешел в ЧВК «Вагнер»

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, уволенный из Минобороны России, стал заместителем командира ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на военкоров пишет «Газета.ру».