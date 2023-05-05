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Колумбия заблокировала рейсы с мигрантами из США

Власти Колумбии отказались принимать самолеты с высланными из США колумбийскими мигрантами из-за жестокого и унижающего достоинство обращения с ними. Об этом сообщается в миграционной службе страны.

Колумбия заблокировала рейсы с мигрантами из США
© globallookpress.com

Рейсы были частью пилотного плана, который США и Колумбия хотели отработать в период с 1 по 7 мая. В рамках плана на родину должны были вернуться около 1200 колумбийцев, в основном женщин, детей и подростков.

Однако из-за нарушения договоренностей о гуманном обращении с колумбийцами и отмены первых двух рейсов самими американцами миграционная служба Колумбии по согласованию с МИД страны временно заблокировала несколько рейсов из США.

По словам директора миграционной службы Фернандо Гарсии Маносальвы, Штаты уже не в первый раз отменяют подобные рейсы, нанося удар по межведомственным усилиям колумбийских властей, направленным на прием и заботу о соотечественниках.

Маносальва добавил, что особенно власти встревожены унижающим достоинство обращением, которому колумбийцы подвергаются до и во время полетов.

«Использование ограничительных элементов, таких как наручники на руках и ногах, даже для женщин-матерей, было одним из центральных аспектов переговоров [с США]», - подчеркнул чиновник.

Несмотря на успешные переговоры, жалобы на плохие условия в центрах содержания мигрантов и жестокое обращение во время полетов продолжили поступать.

Год назад в США зафиксировали резкий рост количества нелегальных мигрантов из Колумбии. В марте на границе задержали более 15 тысяч колумбийцев - на 58 процентов больше, чем в феврале, и на 300 процентов больше, чем в январе.

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