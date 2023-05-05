В США заявили о дальнейшем проведении политики сдерживания на Ближнем Востоке

США намерены вести политику сдерживания на Ближнем Востоке, чтобы защищать своих союзников. Такое заявление сделал помощник США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон планирует выстроить на Ближнем востоке интегрированную архитектуру противовоздушной обороны и обеспечения безопасности на море.

Салливан добавил, что США не станут оспаривать право Израиля на «свободу действий», если Иран в ходе конфликта попытается получить ядерное оружие. Он напомнил, что Ирану запрещено владеть ядерным оружием. В Белом доме неоднократно предупреждали, что для подкрепления этого заявления президент Джо Байден предпримет решительные действия, в том числе признает свободу действий Израиля.

Издание отмечает, что в Сирии уменьшилась угроза войскам США, однако Вашингтон намерен и готов отвечать на любые вылазки против них.