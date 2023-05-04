Пашинян перечислил основные препятствия на пути к мирному договору между Ереваном и Баку

Мирный договор между Ереваном и Баку сейчас не получается подписать, поскольку в документе не удается согласовать формулировки о признании Азербайджаном территориальной целостности Армении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«На данный момент основными препятствиями для подписания такого соглашения следующие: до сих пор не удалось договориться о таком тезисе, в котором было бы четко заявлено, что Азербайджан признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 800 квадратных километров», — сказал он.

Также, по словам Пашиняна, по-прежнему остается неясен механизм обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и формат диалога Степанакерт-Баку. Кроме того Ереван и Баку не могут договориться о механизмах преодоления разногласий по поводу прочтения текста мирного соглашения и претворения его в жизнь.