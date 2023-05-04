Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Супруга президента Украины Елена Зеленская будет находиться среди почетных гостей в ходе церемонии коронации Карла III в Лондоне. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News, освещавший встречу первой леди Украины с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти в резиденции главы правительства.

По данным телеканала, после переговоров на Даунинг-стрит, 10 женщины посетят мероприятие в одной из библиотек Лондона.

Как сообщает Sky News, Зеленская прибыла в Лондон, чтобы представлять своего мужа Владимира Зеленского на коронации Карла III, которая пройдет 6 мая. По данным британских СМИ, церемонию посетят более 100 глав государств, лидеров британских заморских территорий и независимых стран, в которых Карл III формально остается главой государства.

Среди почетных гостей не будет президента США Джо Байдена, который в прошлом месяце по телефону сообщил британскому монарху, что американскую делегацию возглавит жена главы Белого дома Джилл Байден. Как ранее отмечал Sky News, на церемонии не будет и президента России Владимира Путина из-за резкого ухудшения отношений между странами на фоне конфликта на Украине. Помимо российского лидера, по информации агентства Reuters, Великобритания не пригласила на коронацию представителей Белоруссии, Афганистана, Венесуэлы, Ирана и Сирии. По данным агентства, в случае с КНДР и Никарагуа приглашения сделаны на имя высокопоставленных дипломатов. Также будет отсутствовать на коронации председатель КНР Си Цзиньпин. Представлять страну, как ожидается, будет зампредседателя КНР Хань Чжэн.