Польша разрешила топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

«Речь идет о предоставлении возможности для реагирования польским военным на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe», – сказано в публикации.

При этом в кабмине Польши подчеркнули, что это решение только для исключительных ситуаций, в которых нет других возможностей для реагирования. Как считают авторы инициативы, подобные меры позволят «минимизировать опасность для жизни и здоровья окружающих и нанести как можно меньший вред людям, против которых были использованы средства».