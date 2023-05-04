Польша разрешила топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Польша разрешила топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe
Польша приняла законопроект, разрешающий топить суда, которые представляют опасность для газопровода Baltic Pipe.
«Речь идет о предоставлении возможности для реагирования польским военным на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe», – сказано в публикации.
Согласно документу, в случае террористической угрозы для газопровода руководство страны может принять решение о потоплении судна или объекта, представляющего опасность.
При этом в кабмине Польши подчеркнули, что это решение только для исключительных ситуаций, в которых нет других возможностей для реагирования. Как считают авторы инициативы, подобные меры позволят «минимизировать опасность для жизни и здоровья окружающих и нанести как можно меньший вред людям, против которых были использованы средства».
Напомним, что газопровод Baltic Pipe расположен между Норвегией и остальной частью Европы. Согласно заявлению правительства Польши, этот трубопровод будет использоваться для замещения газа из России.
Ранее стало известно, что Польша собирается создать коалицию, чтобы не допустить россиян на международные соревнования.