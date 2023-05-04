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Нетаньяху сравнил Иран с 50 КНДР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг сравнил Иран с 50 КНДР на встрече в своей канцелярии в Иерусалиме с делегацией Конгресса США во главе с председателем комитета по разведке Палаты представителей Майклом Тернером.

Нетаньяху сравнил Иран с 50 КНДР
© globallookpress.com

"Иран - это 50 Северных Корей. Это не просто районный хулиган, подобный правящей северокорейской династии. Это идеологическая сила, которая смотрит на нас, Израиль, как на маленького сатану, а на вас (США - прим. ТАСС) - сатану большого", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Если бы Иран мог угрожать каждому городу в Соединенных Штатах ядерным шантажом, это изменило бы историю", - заявил израильский премьер.

Нетаньяху также поблагодарил конгрессменов "за широкую поддержку Израиля со стороны обеих партий, представленных в Конгрессе", добавили в канцелярии.

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