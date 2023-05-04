Нетаньяху сравнил Иран с 50 КНДР

"Иран - это 50 Северных Корей. Это не просто районный хулиган, подобный правящей северокорейской династии. Это идеологическая сила, которая смотрит на нас, Израиль, как на маленького сатану, а на вас (США - прим. ТАСС) - сатану большого", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Если бы Иран мог угрожать каждому городу в Соединенных Штатах ядерным шантажом, это изменило бы историю", - заявил израильский премьер.