Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой

Польша продолжает выяснять происхождение найденных в лесу у Быдгоща 27 апреля обломков ракеты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM, Варшава запросила помощи у США.

«Польские службы уже сотрудничают по этому делу с американскими службам», — заявила радиостанции.

По их информации, Польша надеется получить от Соединенных Штатов материалы, которые бы позволили установить, откуда ракета оказалась в лесу. Кроме того, Варшава хочет выяснить, когда это произошло и по какой траектории двигался снаряд. По мнению польских специалистов, американская инфраструктура зарегистрировала этот объект.

Напомним, что 27 апреля польские власти заявили, что нашли в окрестностях Быдгоща обломки «неопознанного воздушного военного объекта». СМИ выяснили, что речь идет о ракете «воздух-земля», с надписями якобы на русском языке.