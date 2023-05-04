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Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой

Польша продолжает выяснять происхождение найденных в лесу у Быдгоща 27 апреля обломков ракеты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на RMF FM, Варшава запросила помощи у США.

Польша попросила у США помощи в расследовании инцидента с ракетой
© globallookpress.com

«Польские службы уже сотрудничают по этому делу с американскими службам», — заявила радиостанции.

По их информации, Польша надеется получить от Соединенных Штатов материалы, которые бы позволили установить, откуда ракета оказалась в лесу. Кроме того, Варшава хочет выяснить, когда это произошло и по какой траектории двигался снаряд. По мнению польских специалистов, американская инфраструктура зарегистрировала этот объект.

Напомним, что 27 апреля польские власти заявили, что нашли в окрестностях Быдгоща обломки «неопознанного воздушного военного объекта». СМИ выяснили, что речь идет о ракете «воздух-земля», с надписями якобы на русском языке.

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Вместе с тем RMF FM заявляла, что этот объект, вероятно, был мишенью, которую запускали польские военные во время учений.

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