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США оставят Украину без F-16 в ответ на атаку на Кремль

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Американский военный эксперт Макс Бут считает, что США откажутся поставить Украине F-16 из-за попытки атаковать Кремль беспилотниками, пишет Die Welt. Если будет доказано, что за инцидентом стоят ВСУ, это вызовет беспокойство президента США Джо Байдена и нанесет удар по украинским запросам на истребители, уверен эксперт.

Бут отметил, что американские власти и раньше не торопились обсуждать поставки F-16 Киеву. В Вашингтоне опасаются, что Киев попытается использовать истребители для атак на территории России, это привело бы к эскалации между Россией и США.

Сестра шведского игрока КХЛ поддержала брата и разозлила шведов

Сестра шведского хоккеиста ЦСКА Адама Рейдеборна поддержала брата, одержавшего победу в чемпионате КХЛ, разозлив шведов, пишет MTV.fi. София Рейдеборн, которая также играет в хоккей, написала в твиттере, что ей плевать на мнение окружающих и она гордится достижениями брата в России.

После этого Рейдеборн атаковали в комментариях: пользователи начали писать ей, что на Украине продолжаются боевые действия, и играя в Москве, ее брат показывает, что его это мало волнует. Пользователи отметили, что несколько европейских игроков уехали из России, хотя могли бы заработать миллионы евро. У Рейдеборна тем временем заканчивается контракт с ЦСКА. Он заявил, что готов к переговорам, если клуб хочет, чтобы он остался.

The Washington Post: прокуроры скоро решат судьбу сына Байдена

Американские прокуроры в ближайшее время примут решение о том, предъявлять ли обвинения сыну президента США Хантеру Байдену, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Речь идет об обвинениях в налоговых преступлениях и нарушениях при покупке оружия.

WP подчеркивает, что это является кульминацией четырехлетнего расследования, которое республиканцы стремились представить в качестве доказательства коррумпированности семьи Байдена. Любое решение прокуратуры может оказать существенное влияние на президента Джо Байдена, который только что начал свою кампанию по переизбранию, отмечает газета.

Россиянок депортируют с Бали за неуважительное поведение у храма

Власти Бали депортируют двух россиянок за неуважительное поведение в комплексе храмов Пура Бесаких. Об этом сообщает Detic.

Россиянки 35 и 37 лет нарушили правила - одна из них сняла шаль и начала танцевать перед храмом в открытом топе, а другая снимала ее на телефон, утверждает портал. Местные жители сделали им замечания, но женщины их проигнорировали. Россиянок решили депортировать 12 мая, до этого момента они будут находиться в центре для задержанных мигрантов.

«Макрон подставляет Европу ради Китая»

Американский политолог Барт Шевчик заявил в своей статье для Foreign Policy, что политика президента Франции Эммануэля Макрона по России и Китаю препятствует формированию общей европейской стратегии: недавний визит Макрона в Пекин показал, что он склоняется к внешнеполитической стратегии в стиле Шарля де Голля, направленной на восстановление главенства Франции в Европе, недопущение США и Британии к делам континента и свободное выстраивание отношений с Россией и Китаем.