Французам отказали в референдуме о проведении пенсионной реформы

Конституционный совет Франции отказал оппозиции в проведении референдума по реализации пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал France24.

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Согласно постановлению совета, требование оппозиционеров от левых партий о проведении референдума по отмене или пересмотре непопулярной среди французов реформы «не удовлетворяет условиям, изложенным в Конституции Франции».

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к жителям страны раскрыл три основных направления действий властей, которые будут направлены «на благо французского народа». Президент таким образом попытался объяснить гражданам важность принятия «необходимой», по его словам, пенсионной реформы.