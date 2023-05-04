В Киеве заявили о самой интенсивной атаке на город с начала года

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что в ночь на 4 мая Киев столкнулся с самыми интенсивными ударами с начала 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.

«Очередная воздушная атака на Киев. Для столицы она уже третья за четыре дня мая! Такой плотной интенсивности ударов наш город не испытывал с начала этого года!» - подчеркнул Попко.

По словам Попко, речь идет об атаке с использованием дронов и баллистических ракет. Он заявил, что на этот раз воздушная тревога в украинской столице продолжалась более трех с половиной часов.

По данным киевских властей, жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов нет.

В Кремле ранее сообщили, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответственность за атаку в Москве возложили на украинские власти.

Случившееся российские власти назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня Победы. Оба дрона были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал, разрушений также нет.

В Кремле подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».