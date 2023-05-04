Выступление венесуэльского оппозиционера в Вашингтоне едва не было сорвано

Выступление венесуэльского оппозиционера Гуайдо в Вашингтоне едва не было сорвано
Выступление лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Вашингтоне было прервано группой активистов, сообщает испанское агентство EFE.
Более десятка человек в разных концах зала Центра имени Вудро Вильсона, поднявшись, стали выкрикивать в адрес Гуайдо: "лжец и преступник!," тем самым не давая ему начать выступление.
Лишь через несколько минут службе безопасности удалось вывести протестующих из зала. Примечательно, что на прошлой неделе Гуайдо прибыл из Венесуэлы в Колумбию, нарушив при пересечении границы пограничный контроль. Он намеревался без приглашения принять участие в международной конференции по Венесуэле, но был выдворен колумбийскими властями в США. Гуайдо, заявил, что не будет просить политического убежища в США. Он также намерен принять участие во внутрипартийных выборах для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года в Венесуэле. В столице США он планирует провести ряд встреч с американскими законодателями.
Ранее председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал Хуана Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке.