$79.31-0.6587.58-0.08

Выступление венесуэльского оппозиционера Гуайдо в Вашингтоне едва не было сорвано

Выступление лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Вашингтоне было прервано группой активистов, сообщает испанское агентство EFE.

Выступление венесуэльского оппозиционера в Вашингтоне едва не было сорвано
© Reuters

Более десятка человек в разных концах зала Центра имени Вудро Вильсона, поднявшись, стали выкрикивать в адрес Гуайдо: "лжец и преступник!," тем самым не давая ему начать выступление.

Лишь через несколько минут службе безопасности удалось вывести протестующих из зала. Примечательно, что на прошлой неделе Гуайдо прибыл из Венесуэлы в Колумбию, нарушив при пересечении границы пограничный контроль. Он намеревался без приглашения принять участие в международной конференции по Венесуэле, но был выдворен колумбийскими властями в США. Гуайдо, заявил, что не будет просить политического убежища в США. Он также намерен принять участие во внутрипартийных выборах для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года в Венесуэле. В столице США он планирует провести ряд встреч с американскими законодателями.

Ранее председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал Хуана Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий