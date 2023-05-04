Выступление венесуэльского оппозиционера в Вашингтоне едва не было сорвано

Лишь через несколько минут службе безопасности удалось вывести протестующих из зала. Примечательно, что на прошлой неделе Гуайдо прибыл из Венесуэлы в Колумбию, нарушив при пересечении границы пограничный контроль. Он намеревался без приглашения принять участие в международной конференции по Венесуэле, но был выдворен колумбийскими властями в США. Гуайдо, заявил, что не будет просить политического убежища в США. Он также намерен принять участие во внутрипартийных выборах для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года в Венесуэле. В столице США он планирует провести ряд встреч с американскими законодателями.