Президент Венесуэлы осудил атаку беспилотников на Кремль

Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил попытку Киева нанести удар по Кремлю, сообщает РИА Новости.

Он также отметил результативные действия служб безопасности России. В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что президент республики от имени правительства и народа выражает осуждение «отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина».

Отмечается, что российским службам безопасности удалось своевременно «нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направленных в сторону Кремлевского дворца, чьим гнусным намерением было покушение на жизнь президента Путина». В сообщении сказано, что Каракас надеется, что компетентные органы привлекут к ответственности организаторов покушения.