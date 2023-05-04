Президент Венесуэлы осудил атаку беспилотников на Кремль
Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил попытку Киева нанести удар по Кремлю, сообщает РИА Новости.
Он также отметил результативные действия служб безопасности России. В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что президент республики от имени правительства и народа выражает осуждение «отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина».
Отмечается, что российским службам безопасности удалось своевременно «нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направленных в сторону Кремлевского дворца, чьим гнусным намерением было покушение на жизнь президента Путина». В сообщении сказано, что Каракас надеется, что компетентные органы привлекут к ответственности организаторов покушения.
Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки несет Владимир Зеленский, американский лидер Джо Байден, а также главы стран, поддерживающих Киев.