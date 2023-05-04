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Президент Венесуэлы осудил атаку беспилотников на Кремль

Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил попытку Киева нанести удар по Кремлю, сообщает РИА Новости.

Президент Венесуэлы осудил атаку беспилотников на Кремль
© ТАСС

Он также отметил результативные действия служб безопасности России. В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что президент республики от имени правительства и народа выражает осуждение «отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина».

Слуцкий назвал ответственных за атаку дронов на Кремль

Отмечается, что российским службам безопасности удалось своевременно «нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направленных в сторону Кремлевского дворца, чьим гнусным намерением было покушение на жизнь президента Путина». В сообщении сказано, что Каракас надеется, что компетентные органы привлекут к ответственности организаторов покушения.

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки несет Владимир Зеленский, американский лидер Джо Байден, а также главы стран, поддерживающих Киев.

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