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Зеленский отправился в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы и направился в Нидерланды, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Зеленский отправился в Нидерланды
© globallookpress.com

По данным нидерландских СМИ, украинский лидер 4 мая планирует выступить в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». Отмечается, что правительственный самолет с Зеленским на борту уже совершил вылет в Хельсинки.

Это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы государства.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин рассказал, что официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию носил символический характер. Он призвал рассматривать его поездку в первую очередь с политической платформы.

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