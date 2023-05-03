Зеленский отправился в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы и направился в Нидерланды, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным нидерландских СМИ, украинский лидер 4 мая планирует выступить в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». Отмечается, что правительственный самолет с Зеленским на борту уже совершил вылет в Хельсинки.

Это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы государства.