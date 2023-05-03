США объявили награду в $10 млн за данные о россиянине Кулькове

США заявили о готовности выплатить $10 млн за данные о россиянине Денисе Кулькове
Власти США готовы выплатить $10 млн за сведения о россиянине Денисе Кулькове, якобы причастном к киберпреступлениям. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду.
Как уточняется в документе, американское внешнеполитическое ведомство "предлагает награду в размере до $10 млн" за информацию, которая позволит задержать Кулькова. По версии властей США, россиянин якобы причастен к "транснациональной организованной преступности", в том числе киберпреступлениям.
Госдепартамент также предлагает $1 млн за сведения, позволяющие установить ключевых деятелей "транснациональной организованной преступной группировки Try2Check".