США объявили награду в $10 млн за данные о россиянине Кулькове

Власти США готовы выплатить $10 млн за сведения о россиянине Денисе Кулькове, якобы причастном к киберпреступлениям. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента , распространенном в среду.

Как уточняется в документе, американское внешнеполитическое ведомство "предлагает награду в размере до $10 млн" за информацию, которая позволит задержать Кулькова. По версии властей США, россиянин якобы причастен к "транснациональной организованной преступности", в том числе киберпреступлениям.