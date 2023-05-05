В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

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В Киевской области тревога была объявлена в 17:06 мск, в Киеве на минуту раньше - 17:05 мск.

Воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и других областях Украины.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что часть потребителей Киевской области и еще семи регионов после артиллерийских ударов остались без электричества.