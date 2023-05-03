Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров выступил в среду с утверждением о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль.

По его словам, Киев не располагает информацией о ночных атаках на Кремль. Никифоров утверждает, что случившееся "является нагнетанием ситуации перед 9 мая".

Причастность Киева к случившемуся также отрицает советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Украина не имеет никакого отношения к атакам беспилотников на Кремль", - приводит слова Подоляка Agence France-Presse.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что сегодня ночью Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели их из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.