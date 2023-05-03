$79.96-0.5587.66-0.72

Обаму заметили за ужином с Меркель в ресторане Берлина

Журналисты издания Bild увидели экс-главу Белого дома Барака Обаму за ужином с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в ресторане. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник вечером Обама прилетел в Берлин, после чего направился в автоколонне в район Шёнеберг. Там бывший американский президент встретился с Меркель и ее супругом Иоахимом Зауэром. Втроем они поужинали в итальянском ресторане. О чем разговаривали бывшие лидеры неизвестно.

Отмечается, что Обама остановился в Берлине в отеле Adlon, который расположен в историческом районе Доротеенштадт недалеко от американского посольства. Этот визит экс-главы Белого дома стал пятым в Берлин.

3 мая Обама пообщается с модератором тв-формата на арене Мерседес-Бенц. Бывший президент расскажет о «больших вызовах и шансах нашего времени».

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий