Обаму заметили за ужином с Меркель в ресторане Берлина

Журналисты издания Bild увидели экс-главу Белого дома Барака Обаму за ужином с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в ресторане. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник вечером Обама прилетел в Берлин, после чего направился в автоколонне в район Шёнеберг. Там бывший американский президент встретился с Меркель и ее супругом Иоахимом Зауэром. Втроем они поужинали в итальянском ресторане. О чем разговаривали бывшие лидеры неизвестно.

Отмечается, что Обама остановился в Берлине в отеле Adlon, который расположен в историческом районе Доротеенштадт недалеко от американского посольства. Этот визит экс-главы Белого дома стал пятым в Берлин.