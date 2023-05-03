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Власти латвийского города разрешили жителям возложить цветы в День Победы

Жители латвийского Даугавпилса смогут беспрепятственно возложить цветы к мемориалам в День Победы, сообщил мэр города Андрей Элксниньш. Об этом пишет ТАСС.

Власти латвийского города разрешили жителям возложить цветы в День Победы
© РИА Новости

«Жители и гости города смогут возлагать цветы к мемориалам и находиться на территории памятных мест без каких-либо особых условий. Вопрос согласован с государственной полицией», - подчеркнул мэр.

При этом он добавил, что во время мероприятий не желательно использовать запрещенную символику. По его словам, важно, чтобы такие памятные даты не были омрачены скандалами.

Напомним, в 2023 году парламент Латвии принял закон, запрещающий проведение некоторых мероприятий в честь Дня Победы. Так, под запрет попали массовые зрелищные и праздничные мероприятия, а также митинги, шествия и пикеты в общественных местах.

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