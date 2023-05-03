Власти латвийского города разрешили жителям возложить цветы в День Победы

Жители латвийского Даугавпилса смогут беспрепятственно возложить цветы к мемориалам в День Победы, сообщил мэр города Андрей Элксниньш. Об этом пишет ТАСС.

«Жители и гости города смогут возлагать цветы к мемориалам и находиться на территории памятных мест без каких-либо особых условий. Вопрос согласован с государственной полицией», - подчеркнул мэр.

При этом он добавил, что во время мероприятий не желательно использовать запрещенную символику. По его словам, важно, чтобы такие памятные даты не были омрачены скандалами.