В Китае заявили об опасности экспансии НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Продолжающаяся экспансия НАТО в Азии неизбежно подорвёт региональный мир и стабильность, заявили в МИД Китая, комментируя планы альянса открыть представительство в Японии. Ранее в СМИ появилась информация, что благодаря этой структуре страны блока и Токио смогут проводить консультации по различным вопросам. С точки зрения аналитиков, Япония как главный союзник США в регионе станет «проводником» НАТО в АТР. При этом, как считают эксперты, намерение Североатлантического альянса запустить работу своего офиса в Японии свидетельствует о резком расширении двустороннего сотрудничества. Кроме того, это говорит о попытке США создать некий глобальный альянс, призванный противодействовать России и Китаю, полагают специалисты.

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Продвижение Североатлантического альянса на восток приведёт к нарушению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя планы НАТО открыть представительство в Японии. Дипломат подчеркнула, что Азия не должна становиться ареной для геополитической борьбы.

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«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и его вмешательство в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность, а также будут способствовать блоковой конфронтации», — отметила Мао Нин.

По её словам, это должно вызывать повышенную настороженность стран региона.

Расширение сотрудничества

На днях японская газета Nikkei сообщила о намерении блока открыть своё бюро по связям в Японии в 2024 году.

«Данное представительство позволит военному альянсу проводить периодические консультации с Японией и ключевыми партнёрами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, на фоне появления нового вызова в лице Китая. Наряду с этим внимание традиционно будет уделяться и России», — пишет издание.

Кроме того, по данным источников газеты, НАТО и Япония собираются подписать соглашение о новой партнёрской программе. Сообщается, что это планируется сделать до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдёт 11—12 июля. На мероприятие были приглашены и представители японской стороны.

Ранее возможность открытия представительства НАТО в Японии обсуждали премьер-министр Фумио Кисида и генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг во время визита последнего в Токио в конце января. В середине апреля альянс распространил проект соответствующего предложения среди государств-членов, пишет Nikkei.

Сейчас Япония осуществляет официальные контакты с НАТО через посольство Дании.

Планы по запуску работы представительства альянса в Японии прокомментировала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

«У НАТО нет более близкого или способного партнёра, чем Япония. Мы разделяем одни и те же ценности, интересы и проблемы, включая поддержку Украины и реагирование на вызовы в сфере безопасности, создаваемые авторитарными режимами, и наше партнёрство становится всё крепче», — заявила представитель альянса.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с блоком. В 2022 году премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД азиатской страны принял решение создать отдельную миссию при альянсе, отделив её от японского посольства в Бельгии и повысив таким образом её статус.

А в начале апреля 2023-го Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой японского внешнеполитического ведомства Ёсимасой Хаяси объявил, что НАТО активизирует сотрудничество с партнёрами в регионе — Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

«Мы очень ценим наше партнёрство — политический диалог, практическое сотрудничество, и мы приветствуем эту возможность дальнейшего расширения нашей совместной работы. Мы ясно видим, что в этом более опасном и непредсказуемом мире безопасность носит не региональный, а глобальный характер. То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии и Индо-Тихоокеанского региона, а то, что происходит в Азии и Индо-Тихоокеанском регионе — для Европы», — сказал Столтенберг.

Позиция России

Россия, со своей стороны, неоднократно указывала на цели, ради достижения которых НАТО стремится усилить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Азиатско-Тихоокеанское пространство несколько десятилетий развивалось на основе инициатив АСЕАН, вокруг которых сложилась инклюзивная, открытая и равноправная структура безопасности и сотрудничества. Это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, а также Североатлантический альянс. Недавно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанских стратегий, в рамках которой продвигаются форматы, отнюдь не открытые для всех желающих. Более того, они конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая и российских интересов в АТР», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Восточноазиатского саммита в ноябре прошлого года.

Дипломат добавил, что одним из конкретных примеров такой линии стало создание партнёрства AUKUS.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания глав военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели на минувшей неделе заявил, что противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется именно в АТР, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН.

Министр обратил внимание, что создаваемые США блоки QUAD и AUKUS активно сращиваются с НАТО.

Тревожный признак

Опрошенные RT политологи называют закономерной реакцию Пекина на продолжающуюся экспансию НАТО в АТР.

«Сближение НАТО с Токио явно направлено на сдерживание Китая. Япония активно привлекает союзников, чтобы купировать угрозу со стороны КНР, и становится таким образом проводником альянса в регионе. Токио считает агрессивным поведение Пекина в отношении некоторых спорных территорий, поэтому делает всё, чтобы ещё сильнее сплотиться с США и Европой», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Он также выразил уверенность, что, проводя активную антикитайскую политику, Япония и НАТО попытаются привлечь к этому процессу ещё какие-то государства, например Индию.

В то же время, с его точки зрения, подобный курс может привести к самым разным последствиям, включая прямое военное противостояние с КНР.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с RT предположил, что активизация НАТО в Азии будет способствовать превращению американской системы союзов, которые уже существуют в регионе, в некое подобие Североатлантического альянса.

«Китай намерен с этим бороться, пытаясь противодействовать любой активности блока в Азии», — пояснил политолог.

При этом, по его словам, Япония выступает ключевым союзником США в АТР и именно на неё будет возложена задача по укреплению влияния НАТО в регионе.

«Она станет первой страной, где будет открыто постоянное представительство НАТО в АТР. Сотрудничество начинается именно с неё, потому что Япония обладает максимальным промышленным потенциалом из всех союзников США и уже имеет большой опыт двустороннего взаимодействия в военной сфере с некоторыми странами Европы, включая Великобританию и Францию. Японцы прошли довольно большой путь по развитию двусторонних связей с отдельными странами НАТО, помимо США. Теперь же они начнут сотрудничать с альянсом в целом, и одновременно Япония является стержнем консолидации азиатской системы союзов, направленных на сдерживание Китая», — заявил Кашин.

Он расценивает возможное открытие представительства НАТО в Японии как чёткий сигнал, что у альянса есть обширные планы на Азиатско-Тихоокеанский регион.