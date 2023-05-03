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В Германии заявили о неожиданном эффекте санкций против России

Антироссийские санкции эффективнее работают против экономики Германии. О неожиданных последствиях ограничительных мер заявил в интервью бундестага Клаус Эрнст.

В Германии заявили о неожиданном эффекте санкций против России
© Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии», — отметил политик.

Кроме того, по его словам, ФРГ сейчас также сталкивается с проблемой деиндустрилизации отдельных сфер.

«Если цена на энергетику здесь значительно выше, чем где-либо еще, то инвесторы дважды подумают, и часть потенциальных вложений в Германию перейдет в США», — объяснил Эрнст.

В апреле вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что необходимо принять более жесткие меры по предотвращению обхода санкций в отношении России.

В свою очередь, эксперты заявили, что Германия совершила серьезную ошибку, встав в авангард антироссийских санкций и фактически втянув себя в украинский конфликт. Как подчеркивалось, ситуация в ФРГ не изменится, пока страна не изменит свой внешнеполитический курс.

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