Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в своих связях с РФ

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, которого парламент страны обвинил в тайных связях с Россией, заявил, что не брал у Москвы ни цента. Об этом пишет РИА Новости.

Расследование против Франсуа Фийон начала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Его подозревают в причастности к экономическому, политическому и финансовому вмешательству других государств во внутренние дела Франции с целью скомпрометировать или повлиять на общественное мнение.

Фийон в ответ заявил, что никогда не оказывал России какую-либо помощь в этом направлении. При этом он признал, что посетил по одному собранию совета директоров компании «Сибур» и «Зарубежнефть», однако потом покинул их состав.

«Сама идея того, что, раз я был премьер-министром, я более не имею права на иную профессиональную деятельность, неприемлема. За всю мою политическую карьеру я не брал ни цента российских денег», — сказал бывший премьер-министр Франции.