Стоун ответил на вопрос об отношении к Путину
Режиссер Оливер Стоун, отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к президенту России Владимиру Путину, заявил, что глава РФ является «великим лидером для своей страны». Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в интервью газете The Guardian.
В ходе беседы о документальном фильме Nuclear Now журналисты поинтересовались у Стоуна, изменилось ли его отношению к президенту России с 2017 года. Тогда вышел его документальный фильм «Интервью с Путиным» — режиссер утверждал, что «русский народ еще никогда не был в лучшем положении».
«Я думаю, что Россия отлично справляется с ядерной энергетикой. <…> Путин — великий лидер для своей страны, и народ его любит», — заявил он.
Напомним, что Оливер Стоун — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». С 2000 годов занимается документалистикой. В 2014 году выпустил фильм «Украина в огне», взяв интервью у Путина и бывшего украинского президента Виктора Януковича. В 2017 году представил фильм «Интервью с Путиным».