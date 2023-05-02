В английской газете The Guardian сегодня вышло большое интервью с режиссером Оливером Стоуном. В нем мэтр поведал о своих творческих планах и об отношении к президенту России Владимиру Путину.

В частности, Стоун рассказал о работе над документальным фильмом о ядерной энергетике, в котором он приводит доводы в пользу того, что это будущее планеты. И никакой ветер или солнечные батареи не дадут столько энергии, сколько можно получить от мирного атома, заявляется в новом творческом проекте режиссера.

«Ядерная энергетика — это ответ миру, находящемуся на грани проигрыша в гонке против климатического кризиса», – считает Стоун.

The Guardian пишет, что делом всей жизни режиссера является создание фильмов о «нераскрытой лжи, в которой люди не признаются». С тех пор, как Стоун отслужил во Вьетнаме и некоторое время водил такси, он посвятил себя созданию фильмов, которые подталкивают нас к осмыслению разных фактов. Например, та же история о том, действовал ли техасец Ли Харви Освальд в одиночку при убийстве президента США Джона Кеннеди.

«Мы все неправильно понимаем [роль атомной генерации], и перед лицом изменения климата ядерная энергетика — это не только вариант, но и единственный вариант [для выживаемости человечества]», — говорит Стоун, который считает Марию Кюри, польского физика, известную своей работой по радиоактивности, достойной святости.

«Правда в том, что у нашей цивилизации были все решения, но мы все испортили. Все пошло не так в середине XX века, когда ядерная энергетика и ядерная война были объединены, и Голливуд начал штамповать научно-фантастические фильмы с фосфоресцирующими уродцами и злодеями, вооруженными ядерной бомбой. К началу 1970-х годов экологи предупреждали об опасности ядерного оружия и били тревогу по поводу ядерных отходов, что привело американскую общественность в штопор», — продолжает Стоун.

На самом деле нет проблем [с ядерными отходами], с ними можно справиться, особенно по сравнению с отходами от газа, нефти и угля, рассказывает в своем фильме режиссер. Атом со временем становится безопаснее из-за радиоактивного распада. Чего не скажешь о мышьяке, свинце, ртути, которые есть в солнечных батареях, или о любом количестве других вещей. В киноленте отмечается, что в результате ядерных катастроф на АЭС в Чернобыле, Три-Майл-Айленде и Фукусиме было гораздо меньше жертв, чем смертельных уровней загрязнения воздуха, вызванных во всем мире углем и другими ископаемыми видами топлива.

The Guardian также рассказывает о «медийной диете» Стоуна, которая весьма своеобразна, как и следовало ожидать. Он следит за Rumble (правой видеоплатформой), поддерживаемой Питером Тилем; смотрит Russia Today, российскую государственную службу новостей; и «Аль-Джазиру». Время от времени читает The Guardian, хотя и ворчит, что «в последнее время она отклоняется вправо».

Говоря о своем «атомном» фильме, Стоун подчеркивает, что проект может стать его последним фильмом, потому что сам он в том возрасте, когда «трудно пережить завтрашний день».

В последний раз, когда американская газета The Guardian писала о мэтре, он только что закончил 4-часовой документальный фильм о Владимире Путине. Журналист издания поинтересовалась у режиссера, изменились ли его чувства к российскому лидеру за прошедшее время?