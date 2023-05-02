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Россия пригрозила «жестким ответом» Польше

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После того, как власти Польши захватили российскую школу недалеко от посольства России в Варшаве, Москва пообещала «жесткую реакцию» на конфискацию, которую в РФ считают вопиющим нарушением международных соглашений, пишет New York Post.

Здание 1970-х годов, в котором обучаются дети дипломатов и которое в Варшаве называют «шпионским гнездом», власти Польши считают своей собственностью, заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Лукаш Ясина. Он подчеркнул, что Москва может опротестовать этот шаг, но польские власти считают, что действовали в рамках закона. В МИД РФ назвали этот захват «враждебным» и нарушающим Венскую конвенцию 1961 года о дипломатических отношениях. Это расценивается как посягательство на российскую дипломатическую собственность, «выходящее за рамки цивилизованных межгосударственных отношений».

«Карпатская серая зона: как наркотики заполонили Европу»

На фоне украинского кризиса оказалась криминализирована вся Восточная Европа, от Польши до Румынии, а также необъятные Карпаты, превратившиеся в место массовой торговли людьми, незаконного оборота оружия и наркотиков, пишет французский портал Atlantico. Портал подчеркивает, что на протяжении столетий карпатский трафик вел в Одессу, порт, где отмывались деньги и откуда многочисленные потоки - проститутки, наркотики, многогранная контрабанда - уходили на Ближний Восток, по Черному морю в сторону Османской империи, а затем в Турцию.

Из-за боевых действий преступная сеть Одессы оказался заблокирована и наркотики оттуда пошли в Европу, утверждает Atlantico. В то же время в сторону Западной Украины и Карпат идет серый трафик вооружений - гранаты, автоматы и патроны к ним, пулеметы, взрывчатые вещества. В Марселе цена на АК-47 за несколько месяцев рухнула с 2500 до 300 евро - это вероятное следствие избыточного предложения, которое, как можно предположить, связано с карпатским трафиком. Atlantico подчеркивает, что украинские банды используют для транспортировки оружия и наркотиков миллионы беженцев, «которые блуждают по всей Европе и за ее пределами, добираются даже до Марокко» и не всех из них невинные жертвы.

Россия и Индия становятся все ближе

Индия и Россия ищут пути углубления торговых связей, пишет The Straits Times. Москва рассматривает южноазиатскую страну как альтернативный рынок для своей продукции перед лицом западных санкций, а Нью-Дели с помощью России надеется сократить растущий дефицит торгового баланса.

С апреля 2022-го по февраль 2023 года импорт Индии из России увеличился в пять раз - до 41,56 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, в основном за счет импорта нефти (ее поставки оцениваются в три миллиарда долларов). Стремясь стимулировать торговлю, индийская бизнес-делегация из 50 человек из сектора сельского хозяйства и пищевой промышленности отправилась в Россию с четырехдневным визитом в конце апреля, чтобы найти новые возможности и наладить пути поставок в Россию индийских кормов для животных, соевых бобов и готовых к употреблению блюд. Также две страны имеют тесные оборонные связи: 60 процентов индийских вооружений имеют российское происхождение.

«Настоящая смертельная опасность: США и Китай могут «вляпаться в войну»

Китай не представляет экзистенциальной угрозы для США, реальная смертельная опасность проявится, если страны «вляпаются в войну», заявил политолог, профессор Гарвардского университета Джозеф Най китайском изданию Global Times.

По его мнению, нынешний период соперничества великих держав, вероятно, продлится около десяти лет, но в итоге страны должны осознать, что они не угрожают друг другу: Китай слишком велик, чтобы США могли его изменить или контролировать; США слишком велики, чтобы Китай мог их изменить или контролировать.

«Единственный способ, которым мы можем разрушить страны друг друга, это если мы вляпаемся в войну. <…> Угроза больше похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы думали, что к Рождеству их войска вернутся домой и все прояснится. Вместо этого они провели четыре года в страшной войне, в которой погибло более десяти миллионов человек и были уничтожены четыре империи», - подчеркнул политолог.

«Россия сделала Турцию членом ядерного клуба»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция вошла в группу стран, обладающих собственной ядерной энергетикой, пишет Donya-e-Eqtesad. Это произошло одновременно с церемонией передачи Россией первой партии ядерного топлива на АЭС «Аккую». В церемонии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.