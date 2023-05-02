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В Польше заявили, что половина Европы хочет по-прежнему вести дела с Россией

Половина Европы по-прежнему стремится вести дела с Россией и быть ее клиентом. Это констатировал во вторник в интервью газете Kurjer Lubelski вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

В Польше заявили, что половина Европы хочет по-прежнему вести дела с Россией
© globallookpress.com

"Они [сторонники восстановления отношений с РФ] являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, как закончить войну на Украине и дальше оставаться клиентами России и вести с ней дела. К таковым относится половина Европы, которая этого ждет", - сказал политик.

По его словам, "в Европе очень сильны группы, тоскующие по тем временам, которые закончились", поскольку "их деятельность базировалась на отношениях с Россией".

"Без поддержки Евросоюза, без поддержки иностранного капитала они не имели бы никакой политической силы", - считает вице-премьер.

Он также выразил мнение, что возможное "германско-российское сближение" угрожает "самым важным польским интересам".

Газопровод "Северный поток" является немецко-российским проектом, который воплощался в жизнь "вопреки всему", а бывший премьер-министр Польши (2007-2014) Дональд Туск вернулся на родину после работы в Совете Европы "именно для того, чтобы спасти этот проект", утверждал Глиньский.

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