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Госдеп ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Представитель Госдепа США Ведант Патель ответил на вопрос о публикации французской газеты Le Monde по поводу негативного отношения Вашингтона к членству Украины в НАТО. Его слова опубликованы на сайте департамента.

Госдеп ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
© Lenta.ru

Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей альянса.

«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», — добавил он.

Однако на данный момент, отметил Патель, США сосредоточены на обеспечении поддержки Киева в решении проблем.

Подоляк назвал условие участия Украины в саммите НАТО в Вильнюсе

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение о присоединении новых членов к НАТО, в том числе и Украины, должна принимать сама организация. Она также добавила, что на сегодняшний день приоритетом для Вашингтона является оказание экономической и гуманитарной помощи Киеву.

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