Блинкен прокомментировал скандал с ноутбуком сына Байдена

Руководитель Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма экс-чиновников разведки в поддержку сына действующего главы государства Хантера Байдена в деле с его утерянным ноутбуком, сообщает РИА Новости.

По его словам, показания бывшего директора ЦРУ подтверждают это. Как указал госсекретарь, к истории с письмом и ситуации с ноутбуком он не причастен, а ведет дипломатическую работу, решать вопросы приходится в большом количестве.

«Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее», — сказал Блинкен.

Ранее в палате представителей США опубликовали заявление о том, что предвыборный штаб президента Джо Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком Хантера. Как заявили законодатели, они получили показания экс-заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого стояла под заявлением о том, что у дела о ноутбуке якобы есть признаки проводимой Россией «дезинформации». Под документом также подписались еще 50 представителей американского разведсообщества.