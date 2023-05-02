Блинкен прокомментировал скандал с ноутбуком сына Байдена
Руководитель Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма экс-чиновников разведки в поддержку сына действующего главы государства Хантера Байдена в деле с его утерянным ноутбуком, сообщает РИА Новости.
По его словам, показания бывшего директора ЦРУ подтверждают это. Как указал госсекретарь, к истории с письмом и ситуации с ноутбуком он не причастен, а ведет дипломатическую работу, решать вопросы приходится в большом количестве.
«Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее», — сказал Блинкен.
Ранее в палате представителей США опубликовали заявление о том, что предвыборный штаб президента Джо Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком Хантера. Как заявили законодатели, они получили показания экс-заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого стояла под заявлением о том, что у дела о ноутбуке якобы есть признаки проводимой Россией «дезинформации». Под документом также подписались еще 50 представителей американского разведсообщества.
Морелл заявил, что в октябре 2020 года с ним связался Блинкен, на тот момент занимавший должность помощника президентской кампании Байдена. Он хотел обсудить ситуацию, в которой оказался Хантер Байден.