В США назвали преимущество России перед ЕС и Украиной

«Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции», — пишет аналитик, приводя данные МВФ, согласно которым рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3 процента.