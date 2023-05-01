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AP: судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования

Судья в Нью-Йорке Луис Каплан отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в сексуальном насилии, которое выдвинула в его адрес писательница и журналистка Джин Кэрролл и продолжает давать показания. Об этом сообщает Associated Press.

Трампу отказали в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования
© globallookpress.com

Отмечается, что во время открытия заседания судья объявил, что прошение защиты Трампа было отклонено. При этом на данном заседании писательница должна была продолжить давать показания по делу.

По информации агентства, слушания по данному делу будут длиться всю неделю.

Ранее сообщалось, что бывший президент США прибыл в Шотландию с частным визитом, чтобы открыть второе поле для гольфа в поместье Мени на восточном побережье в округе Абердиншир.

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До этого стало известно, что Трамп попросил объявить неправомерным судебное разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэрролл.

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