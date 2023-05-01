Зеленский предложил продлить мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации.

Как пишет РИА Новости, на какое время предлагается продлить сроки — неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 6 февраля 2023 года было продлено на 90 дней.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.