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Белый дом анонсировал новые пакеты помощи Украине

Вашингтон вскоре предоставит Киеву дополнительные пакеты военной помощи. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

Белый дом анонсировал новые пакеты помощи Украине
© Lenta.ru

«Очень скоро вы увидите новые поставки [оружия] от нас», — анонсировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Он также добавил, что Вашингтон предоставил Киеву почти все, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) просили «для наступательных операций, которые они хотят провести весной».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что республика выходит на финишную прямую контрнаступления. По его словам, Киев уже подготовил военных, вооружение, снаряды и прочие ресурсы.

Позже сенатор Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» назвал заявления украинского министра болтовней.

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