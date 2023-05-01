Главаря ИГ в Сирии ликвидировали на вилле после ожесточенного боя

ёГлаваря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу аль-Хусейна аль-Курейши ликвидировали после приказа сдаться, на который он ответил ожесточенным огнем. Об этом в понедельник сообщил турецкий телеканал TRT, корреспондент которого посетил виллу, на которой скрывался аль-Курейши.

Двухэтажная вилла расположена в деревне Миске, недалеко от города Джандарис в сирийской провинции Африн. Это небольшое, но, как отмечает канал, "люксовое здание" с собственным садом и подземным гаражом. Сюда аль-Курейши прибыл некоторое время назад из Идлиба, откуда управлял группировкой. Он не использовал мобильную связь, а приказы передавал через курьеров.

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Национальная разведорганизация Турции (MIT) обнаружила главаря ИГ на территории Сирии несколько месяцев назад и следила за его передвижениями. Американская разведка, как отметил корреспондент ТРТ, также искала аль-Курейши, но не смогла обнаружить его местонахождение. Когда были получены точные данные о присутствии террориста на вилле, примерно с вечера пятницы MIT активизировала наблюдение. Вилла была заблаговременно окружена силами безопасности, а за домом велось наблюдение в том числе с помощью нескольких беспилотников.

В субботу вечером силовики сначала отдали приказ аль-Курейши сдаться. Однако после этого его охрана открыла огонь по участникам спецоперации. Причем использовалось не только стрелковое, но и тяжелое вооружение, имевшееся у них. Ожесточенный бой длился порядка четырех часов. В результате перестрелки первый этаж здания был частично разрушен, на земле видны бетонные блоки и фрагменты стен, уничтоженных взрывами. На внутренних стенах видны сотни следов от попадания пуль, все стекла выбиты, перекрытия частично обрушились.

О ликвидации турецкой разведкой аль-Курейши вечером в воскресенье сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.