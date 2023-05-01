В Нидерландах арестовали пьяного «Бориса Джонсона» с украинскими правами

Полиция Гронингена арестовала пьяного «Бориса Джонсона» с украинскими правами
Полиция города Гронинген (Нидерланды) задержала во время дорожной проверки пьяного водителя. В салоне машины были обнаружены поддельные водительские права на имя экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
В полиции пояснили, что документы были «выданы» отделом ГАИ Киево-Святошинского района Киева.
В права была вклеена настоящая фотография скандального политика, вписаны правильные данные о его месте и дате рождения.
Срок действия водительских прав истекал в 3000 году, они были пригодны для управления транспортными средствами всех категорий.
По данным агентства, автолюбитель был оштрафован, права изъяли правоохранители.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон посетил Украину как частное лицо. Он посетил несколько населенных пунктов, встретился с главой Киевской области Алексеем Кулебой.