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Полиция Гронингена арестовала пьяного «Бориса Джонсона» с украинскими правами

Полиция города Гронинген (Нидерланды) задержала во время дорожной проверки пьяного водителя. В салоне машины были обнаружены поддельные водительские права на имя экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В Нидерландах арестовали пьяного «Бориса Джонсона» с украинскими правами
© РИА Новости

В полиции пояснили, что документы были «выданы» отделом ГАИ Киево-Святошинского района Киева.

В права была вклеена настоящая фотография скандального политика, вписаны правильные данные о его месте и дате рождения.

Police Groningen Center

Срок действия водительских прав истекал в 3000 году, они были пригодны для управления транспортными средствами всех категорий.

Зеленский заявил о желании видеть Джонсона послом Великобритании в Киеве

По данным агентства, автолюбитель был оштрафован, права изъяли правоохранители.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон посетил Украину как частное лицо. Он посетил несколько населенных пунктов, встретился с главой Киевской области Алексеем Кулебой.

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