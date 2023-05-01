В Нидерландах арестовали пьяного «Бориса Джонсона» с украинскими правами

Полиция города Гронинген (Нидерланды) задержала во время дорожной проверки пьяного водителя. В салоне машины были обнаружены поддельные водительские права на имя экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В полиции пояснили, что документы были «выданы» отделом ГАИ Киево-Святошинского района Киева.

В права была вклеена настоящая фотография скандального политика, вписаны правильные данные о его месте и дате рождения.

Police Groningen Center

Срок действия водительских прав истекал в 3000 году, они были пригодны для управления транспортными средствами всех категорий.

По данным агентства, автолюбитель был оштрафован, права изъяли правоохранители.