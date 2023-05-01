Названа причина непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Названа причина, по которой Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС
Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что власти Евросоюза отказались предоставить республике статус кандидата в члены ЕС потому, что руководство Грузии отказалось присоединяться к ограничительным мерам против Москвы. Об этом пишет ТАСС.
По мнению Каладзе, в республике отчетливо осознают, что решение об отказе было принято Брюсселем по политическим причинам. В частности, из-за того, что Тбилиси отказывается присоединяться к санкционной политике ЕС, не начинает боевые действия против России.
Градоначальник уточнил, что власти тщательно выполняют все рекомендации, направленные Брюсселем, стремятся получить статус кандидата.
По его словам, в Грузии будут рады, если усилия увенчаются успехом и стране будет предоставлен статус. В том же случае, если власти ЕС не примут положительное решение, это не станет проблемой для республики, резюмировал политик.