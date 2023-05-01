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Названа причина, по которой Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что власти Евросоюза отказались предоставить республике статус кандидата в члены ЕС потому, что руководство Грузии отказалось присоединяться к ограничительным мерам против Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Названа причина непредоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС
© unsplash.com

По мнению Каладзе, в республике отчетливо осознают, что решение об отказе было принято Брюсселем по политическим причинам. В частности, из-за того, что Тбилиси отказывается присоединяться к санкционной политике ЕС, не начинает боевые действия против России.

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Градоначальник уточнил, что власти тщательно выполняют все рекомендации, направленные Брюсселем, стремятся получить статус кандидата.

По его словам, в Грузии будут рады, если усилия увенчаются успехом и стране будет предоставлен статус. В том же случае, если власти ЕС не примут положительное решение, это не станет проблемой для республики, резюмировал политик.

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