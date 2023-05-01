На Украине заочно рассмотрят дело экс-депутата Волошина

Украинский суд заочно рассмотрит дело против бывшего депутата от ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Олега Волошина, обвиняемого в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, заявили в понедельник в Службе безопасности Украины (СБУ).

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"По материалам СБУ, 15 лет тюрьмы грозит бывшему народному депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину <...>. В суд направлен обвинительный акт", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ утверждают, что экс-депутат "целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан", а также дискредитировал Украину в выступлениях на телевидении и в записях в социальных сетях. Уточняется, что Волошина также обвиняют в "умышленном причинении легких телесных повреждений".