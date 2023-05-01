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В сенате США обвинили Байдена в "азартных играх" с экономикой государства

Президент США Джо Байден продолжает отказываться от диалога с Республиканской партией по вопросам госдолга в конгрессе, заявил сенатор-республиканец Тед Круз, передает Fox News. По его словам, американский лидер играет в рулетку с экономикой страны.

В сенате США обвинили Байдена в "азартных играх" с экономикой государства
© Газета.Ru

«Республиканцы в Палате представителей несут ответственность, и Джо Байден… что он говорит? Он говорит: «Я не буду вести переговоры, я ни в чем не уступлю, так или иначе». Происходит то, что Джо Байден играет в азартные игры. Джо Байдену нужно перестать играть в рулетку с американской экономикой и с американским кредитным лимитом», — отметил Круз.

Как указал американский сенатор, Байден — единственный человек, который может гарантировать, что правительство США никогда не допустит дефолта. Он также добавил, что президент США предпочитает не обещать подобного, чтобы нагнетать страх.

«Он хочет напугать фондовые рынки. Он хочет напугать рынки облигаций, и то, что он делает сейчас, крайне безответственно», — подчеркнул Круз.

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