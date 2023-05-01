В сенате США обвинили Байдена в "азартных играх" с экономикой государства

«Республиканцы в Палате представителей несут ответственность, и Джо Байден… что он говорит? Он говорит: «Я не буду вести переговоры, я ни в чем не уступлю, так или иначе». Происходит то, что Джо Байден играет в азартные игры. Джо Байдену нужно перестать играть в рулетку с американской экономикой и с американским кредитным лимитом», — отметил Круз.